中國證監會副主席閻慶民11日在第24屆中國資本市場論壇上表示，目前大陸券商市場競爭力仍然較弱，這呈現在與國家投行和國內傳統銀行的對比上。

新浪財經報導，閻慶民說：「我們130多家券商，比不過一個美國的摩根大通。我們的證券公司、基金管理公司，市場主體競爭力還要提高。它們的力量跟傳統銀行相比還是差，還不夠。」

至於在券商開展業務方面，大陸業者在內控和合規性也需要持續提升。閻慶民以券商從事股權質押業務為例，「一定有一個高線，任何時候不能過」。

(工商 )