閻慶民：陸全部券商比不過一家摩根大通 競爭力較弱 16:082020/01/11 工商 李書良 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國證監會副主席閻慶民11日在第24屆中國資本市場論壇上表示，目前大陸券商市場競爭力仍然較弱，這呈現在與國家投行和國內傳統銀行的對比上。 新浪財經報導，閻慶民說：「我們130多家券商，比不過一個美國的摩根大通。我們的證券公司、基金管理公司，市場主體競爭力還要提高。它們的力量跟傳統銀行相比還是差，還不夠。」 至於在券商開展業務方面，大陸業者在內控和合規性也需要持續提升。閻慶民以券商從事股權質押業務為例，「一定有一個高線，任何時候不能過」。 (工商 ) #陸券商 #競爭力 #閻慶民 #摩根大通 也許您會感興趣 推薦閱讀 CITD計畫 助傳產業提升競爭力 04:102020/01/07 投資理財 靜宜大學與日合作分享「地方創生」 共創跨國競爭力 13:342020/01/08 生活 《基金》波灣局勢緊張，防禦型投資組合當防「空」洞 11:592020/01/09 財經 《經濟》蘇貞昌：增進農民福利，提升農業競爭力 15:232020/01/09 財經 200萬內享五年免息 農委會協助青農創業 農業經營準備金上膛 04:092020/01/10 財經要聞 《國際經濟》下周國際新聞事件 14:492020/01/10 財經 財經熱門新聞 美半導體嚇跌！台積電ADR又殺了 - 財經 必胡！在家看到「牠」 買刮刮樂爽中百萬 - 財經 - 工商 美晶片巨頭慘了 華為拉聯發科助陣效果超驚人！ - 財經 - 工商 蘋果輸了！台積電7奈米老大換人 - 財經 美股太荒唐！華爾街大空頭警告恐跌11％ - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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