根據Wind數據顯示，大陸 2019年上市銀行全年融資規模逾9000億元（人民幣，下同）創近年新高，有分析人士指出，新會計準則下對不良貸款認定更嚴和銀行補充資金需求成長，是上市銀行融資規模大幅攀升的主要原因。銀行業人士表示，2019年是上市銀行融資大年，今年銀行業仍將面臨較大的資金補充壓力，融資仍會再擴大。

從數據來看，2019年有8家銀行實現A股IPO，共計募集資金達653.83億元，雖IPO的銀行數量與2016年並列最多，但融資規模高居歷史之最；其中，浙商銀行和郵儲銀行的募資規模均超過了100億元，郵儲銀行更是以超過327億元的募資額成為2019年度最大的A股IPO案例。

郵儲銀行戰略發展部副研究員婁飛鵬認為，在新會計準則下，銀行資産計提減值范圍將擴大，信用風險損失的確認時點也可能提前，不良資産認定標準更加嚴格，以前隱藏的不良逐步暴露，並進一步通過撥備和當期損益拉低資本充足率，需要銀行補充資本金。

婁飛鵬進一步說，另一方面，銀行貸款增加、表內非標補提風險權重、表外非標回表內這些都增加了銀行的風險資産，占用更多的資金，因此銀行需要補充資金應對。

民生銀行首席研究員溫彬則預估，2020年銀行補充資本將呈常態需要。

溫彬解釋，一方面，銀行要加大對實體經濟的支持，投放貸款會加大資本消耗，銀行較大規模的撥備和核銷也將不同程度地消耗資本，因此多種資本補充工具，尤其是創新性資本補充工具將對銀行「補血」起到重要作；另一方面，系統性重要銀行的相關文件正在徵求意見中，預計將會有約30家銀行作為系統重要性銀行，這將對入圍銀行提出額外的資本充足率要求，這一批銀行仍需補充資本。

展望2020年，市場人士指出，在面臨經濟增速下行壓力的背景下，銀行僅通過利潤補充資本的空間縮小，而非標回表仍在持續推進，銀行尤其是中小銀行仍面臨較大的資本補充壓力，預計2020年全年融資規模仍將處於高位。

(旺報 )