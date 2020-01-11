秦漢在女兒陪同夏一起投票。洪秀瑛攝

73歲的「資深男神」秦漢今午被捕捉緩緩步出家門，帶著愉悅笑容與女兒一起到家裡附近的投票所投票，他戴著漁夫帽、黑框眼鏡，穿著藍色夾克、白色休閒褲，雖一身輕鬆裝扮，仍不失溫文儒雅氣質。秦漢受訪時態度大方，面露微笑說：「今天出來行使公民義務。」

被問到是否很多年沒投票？秦漢表示，「有時候有投，有時候沒有，因為排隊太長，今天沒什麼人龍，我以為會很熱鬧」。上一次投票是何時？他笑回「忘記了，有時候因為出國就沒有投」。秦漢平時深居簡出，生活愜意，沒到大陸拍戲就待在台灣，他今說偶爾會關注一下選舉新聞。

秦漢曾演出《我是一片雲》、《在水一方》、《遠山含笑》等經典作品，當年與秦祥林、林青霞和林鳳嬌並稱為「二秦二林」。秦祥林已在洛杉磯過退休生活，秦漢則沒放棄演員身分，這些年精挑劇本，偶爾到大陸拍戲，鮮少曝光。他平時最大嗜好就是打籃球當健身，很享受一個人自由自在生活。

他兒子孫國豪已43歲，孫國豪前年升格當爸，與網紅女友的女兒Serena近2歲。孫國豪有空就會帶孫女回家讓爸爸含飴弄孫，秦漢至今仍戲約不斷，他去年4月在台灣宣傳陸劇時，被問到打算演到幾歲？他笑說：「我隨時都可以退休啦。」

(中時 )