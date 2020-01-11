大陸中紀委網站1月11日發布消息：國家開發銀行前董事長胡懷邦，因嚴重違反紀律，包括「喪失理想與信念，犯下違法行為，濫權妄為，大搞權錢交易」被開除黨籍。這對大陸官員而言，是相當重的懲罰，表示他的從政生涯到此為止。

中紀委的聲明稱，胡懷邦因濫權所得的非法收入，以及貪瀆政據已移交給司法機構。大陸媒體，早在年7月31日，中紀委就發出消息指稱，國家開發銀行原黨委書記、董事長胡懷邦,因涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。儘管當時並未提供任何違法的細節。不過此前媒體報導指出，胡懷邦涉及的是甘肅前省委書記王三運受賄案。而王三運的案子則是他收受中國華信能源有限公司董事長葉簡明的賄賂。

據大陸中央視新聞報導，王三運收受葉簡明賄賂的證據中，至少有兩項涉及胡懷邦：1.王三運透過時代交通銀行董事長胡懷邦，為上海華信公司入股海南銀行，提供有力幫助；2，之後胡懷邦成為國家開發銀行董事長後，王三運請胡懷邦為海南華信公司，取得48億美元的綜合信用額度。

胡懷邦1955年9月生，河南省鹿邑縣人，長期在金融系統工作，曾任交通銀行黨委書記、董事長，國家開發銀行黨委書記、董事長等重要金融職務。他是在2013年接任國家開銀行董事長，在2018年遭到調查而遭到離職。

國家開發銀行是中國大陸最大的政策性銀行，其支出用於支持政府的經濟戰略，包括貸款三峽大壩建設工程，大陸高鐵建設等等巨型基礎建設的融資。

(中時電子報)