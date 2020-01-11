青年團總團長田方倫打頭陣上台助講，炒熱氣氛。（趙婉淳攝）

2020年總統、副總統及立委選舉投開票日，下午4點投票結束並進行開票作業時，國民黨中央黨部外陸續聚集支持者，高喊加油口號。（姚志平攝）

總統大選與立委選舉投票四點結束，全台各投開票所開始進行開票。國民黨中央外廣場也架起舞台，並排滿紅色椅子，掛上印有大大「韓」字的旗幟，支持者陸續到場，手揮小國旗，高呼「韓國瑜，凍蒜」，場面熱絡，看著選票數字出爐，韓有時領先蔡，有時落後蔡，心中也充斥緊張。

黨中央為迎接晚間開票結果，在場外廣場架設舞台與擺滿座椅，派出黨內青年代表輪番上台助講，由青年團總團長田方倫打頭陣，接著由國民黨文傳會副主委黃子哲與新北市議員陳偉杰接續，最後由國民黨副發言人黃心華與台北市議員王欣儀陪同到開票結束，背板播放中視開票畫面。

韓國瑜全國競選總部副總幹事周錫瑋提前到場，多名支持者頻頻回頭觀望，周錫瑋高比「2號」微笑走進黨中央，對選情深具信心。田方倫則帶頭高喊「韓國瑜，凍蒜」，有支持者熱情起身揮動國旗旗幟，場面十分熱絡起勁。

國民黨中央開放中山廳，供媒體觀選，但今天需進行人事審核，事前有近200家國內外媒體申請採訪證，下午約莫有近50名文字攝影進駐，記者之間閒話家常，做好準備一路忙到晚間10點開票結束。

(中時 )