台灣政治人物及名嘴用庶民小吃炸雞排打賭的風氣盛行，在選舉時更尤為熱烈，不但形成一種特殊且有趣的選舉文化，還有人討論是否有賄選疑慮。這項頗受台灣民眾與外國觀光客歡迎的庶民小吃，在選舉時造成的風潮，令關注台灣選舉的外國媒體興味盎然，認為這是台灣選舉極為特殊的文化。

美媒《美國之音》報導，台灣政治人物在這次選舉期間以雞排打賭成為風潮，親民黨不分區立委候選人劉宥彤在臉書上發文，若韓國瑜拿到800萬，正負誤差百分之20的選票，就發送價值100萬元的雞排。國民黨台南市黨部主委謝龍介，也在網路節目中公開賭韓國瑜大選將贏對手90萬票，不然就發放2700份雞排。

隨後參與選舉者紛紛跟進這股雞排風潮，台灣網紅館長陳之漢在臉書上喊出，若蔡英文當選，他要請1萬份雞排。知名政論節目主持人趙少康賭韓勝選，他加碼到3萬份。報導說，這些政治人物的動作讓台灣總統大選飄散濃濃的雞排味。

文化大學教授鈕則勳分析稱，「賭雞排其實是台灣近幾年在選舉過程中非常顯著而有趣的現象，為什麼會賭雞排？雞排是台灣夜市一定會有的平民美食，賭雞排比較簡單，賭雞排要比賭牛肉麵簡單。」

網紅宅神朱學恒在之前高雄市長選舉時曾說，如果韓國瑜贏得高雄市長選舉，就要請吃雞排。後來承諾兌現，與韓國瑜一同發放超過2萬份的雞排。此舉轟動一時，還登上外媒的頭版。

美國有線電視新聞網旅遊頻道(CNN Travel)，曾介紹雞排是台灣40大美食之一，並指出台灣的炸雞排應該在炸雞名人堂中享有特殊地位。高雄雞排業者謝政融對《美國之音》說，台灣炸雞排會比較多汁，跟一般的雞胸肉有不一樣的口感，這是雞排受台灣人歡迎的原因。

報導指出，由於賭雞排風氣盛行，引發是否違反選罷法的疑慮，台灣法務部已表示將以個案認定處理。國民黨不分區立委候選人謝龍介隨後表示將打賭的雞排改成現金30萬元，捐贈給社會弱勢團體，以消除影響大選的疑慮。但一片台幣70元左右的雞排，真的能影響選舉結果嗎？

中正大學歷史系教授郭靜雲是歸化台灣16年的新住民，她認為賭雞排是一種選舉策略，目的是要吸引人。鈕則勳分析稱，雞排會在網路創造話題，也能創造媒體聚焦討論的可能性，雞排話題與畫面畫面簡單易懂，能夠在社群裡面不斷地去轉傳分享，產生相當程度的擴散力道。大選飄出雞排味，因為它是一般庶民生活上的小確幸，軟體工程師邱俊瑋說，「台灣雞排特別香，其實雞排配珍奶，在台灣是非常享受的一個餐點。」

(中時電子報)