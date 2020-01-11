2020總統大選正如火如荼進行中，11日沈玉琳偕同老婆芽芽、利菁牽著丈夫，兩人不約而同地在同一個投票所碰頭，沈玉琳笑說：「我把這定位是比佛利山莊，都住明星藝人。」沈玉琳坦言前晚睡的極好，今年選情在他看起來算很好，「可能你喜歡的不會當選，不喜歡的當選，我們要發揮民主精神，無論是誰來領導，都將誠心祝福。」

利菁牽著丈夫的手入投票所。（張雅琪攝）

他感慨前陣子許多人都在網路上造口業，認為現在還來得及收回，「投票日後即回歸正常，人性隔肚皮，畢竟有些人口頭說的跟實際投的也不盡相同，這些我們都看淡，台灣民主也很成熟了。」投完票當天他安排一群三五好友如詹惟中等人晚間聚在一起等開票結果，至於他也挺好奇網路上扮演蔣經國的人是不是詹惟中本人，「等一下再來逼問他。」

沈玉琳秀出投票證明。（粘耿豪攝）

利菁表示自己也是首投一族，一旁的沈玉琳還虧她：「菁姊活了二十五年終於第一次投票。」經過這一次的選舉，她想要對父親表達深深地歉意，「我想對父親說聲『對不起』，他選國大代表的時候我都不去選，最後200票落選了，他也沒怪我。」

利菁認真投票中。（張雅琪攝）

今天她還特地十二點半起床，身穿袖長蓋手的毛衣，「因為不能亂比呀！這樣蓋住也不會讓人猜測。」好友更是傳授他投票折法，也特別叮嚀印章千萬別複印，不然會成廢票，而她相信台灣民主明天開始又能作回好朋友，「沒有分裂，也沒有抹黑。」

(中時 )