放下手邊工作，青農魏瑞廷滿身泥濘前往投票。（楊漢聲攝）

2020大選11日投票，不少民眾一大早就到投票所排隊投下神聖1票，台東池上鄉青農魏瑞廷則還在農田裡忙著翻土插秧，直到下午3時許才驚覺投票時間快截止，來不及返家換車，直接開著曳引機前往，趕在最後時間投下寶貴1票，魏瑞廷表示，「再忙也要投下這象徵自由民主的神聖1票。」

11日大選投票，台東縣內隨處可見返鄉投票遊子，機場跟火車站更是爆滿，人跟人之間的問候語也在11日也變成「投票了嗎？」行使民主權利及責任早已深植全國人心。

投票所前突然駛進1輛曳引機轟隆隆的巨響引人注目，魏瑞廷滿身泥濘的從曳引機上走下，拿出身分證趕往投票所，就是深怕錯過投票截止時間。

魏瑞廷說，目前正是第1期稻作的插秧農忙時間，他一大早就到田間工作，沒想到一忙之下就快到投票截止時間，來不及返家更換車輛及衣服，只好滿身泥濘開著曳引機前往投票。

雖然滿身泥濘，但魏瑞廷說，無論在怎忙，一定要趕來投下這神聖1票，他有不少朋友更專程從國外返回家鄉投票，雖然是小小的1張票，但卻顯得彌足珍貴，也希望選後，無論結果如何，全國民眾要團結再一起，齊心協力為國家來努力。

(中時 )