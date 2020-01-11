台灣11日舉行總統大選，全球媒體關注。多家日媒報導分析，這場總統選戰最大焦點是台灣與大陸的距離，也就是要對北京展現強硬姿態或採融和的立場。

台灣11日舉行總統大選，全球媒體關注。多家日媒報導分析，這場總統選戰最大焦點是台灣與大陸的距離，也就是要對北京展現強硬姿態或採融和的立場。

日本放送協會（NHK）報導，與北京保持怎樣的距離成為2020年台灣總統選舉最大的焦點。報導說，主張對大陸強硬的民進黨候選人、現任總統蔡英文與對大陸採融合立場的最大在野黨國民黨候選人，兩陣營以兩岸政策為最大的焦點，進行熾烈的選舉攻防戰。

報導指出，蔡總統不接受北京所主張的「一國兩制」的原則，去年一月中國大陸國家主席習近平講出「一國兩制」台灣方案，蔡英文強烈反彈表示絕不接受。此外，受到香港「反送中」示威抗議活動的影響，台灣對北京的戒心增強，蔡總統對北京展現強硬的態度，使原本低迷的支持率回升。

報導也稱韓國瑜身為非典型政治人物而受到注目，曾以高雄市長的身份訪問大陸的他推銷農產品，以此宣揚政績；在這場總統大選中，韓國瑜重視兩岸經濟關係，他批評蔡英文政府使兩岸關係惡，經濟低迷，他主張要改善兩岸關係，促進兩岸經濟交流以利台灣經濟成長。

日本朝日新聞也報導，北京對香港「反送中」示威者採取強硬態度引起反彈，助長了蔡英文總統尋求連任的聲勢。蔡英文主張「要守護台灣的民主、自由」，受到以年輕人為主的選民的支持。

報導指出，韓國瑜則是批評蔡英文政府上台以來，北京對台灣施壓力道漸強，導致台灣經濟低迷、外交漸漸被孤立，因此主張要改善兩岸關係活絡經濟。韓國瑜的支持者以軍公教退休人員等長期以來的國民黨支持者為主力。

(中時電子報)