2020大選投票結束，蔡英文總統連任辦公室前面封街開票，數百位支持者下午已經開始集結，大家看電視牆開票，只要蔡英文一領先，臺下支持者就一陣歡呼。

今天天氣不錯，蔡英文競選總部前的華山大草原，原本就有不少民眾攜家帶眷在附近散步，還有不少攤販；一開始開票，蔡總部也不斷從競選總部搬出旗子發給現場民眾。

由於開票約半小時，蔡英文幾乎都是領先，在競總舞台前的支持者情緒相當興奮；晚間開票結果出爐後，蔡英文與副總統候選人賴清德將同台共同舉行國際記者會。

(中時 )