桃園驚傳發錯票！桃園市桃園區北門朝陽里聯合活動中心投開票所，選務人員疏失，同時發放山地和區域立委選票，管理員發現劉姓原住民婦人手持4張選票才驚覺有誤，外傳即時收回未觸犯選罷法，但桃園區公所證實有原民誤投區域立委情形，將請示中選會後續處辦。

桃園市桃園區北門朝陽里聯合活動中心投開票所，今早發生發錯選票情況，外傳是劉姓原住民同時領取山地與區域立委選票，選務人員指導投進票匭時，發現她手上多了1張票，即時制止，僅原住民選票投入票匭，區域選票已蓋章、未投票。

但桃園區公所指出，調查發現是劉姓婦人誤拿區域立委選票，且已經蓋章投票後離去，選務人員事後發現發錯選票，緊急請警方通知劉女返回，並依法填寫選舉人違反選罷法報告書，註記是選務人員疏失，將請示中選會後續處辦。

桃園市選委會總幹事林香美表示，至今未接獲通報，將視最後投票統計結果才能確定是否有發錯選票情況，若確實發錯票，且差距近、投票行為有影響到候選人權益，選委會將採取法律途徑。

(中時 )