今（11）日是2020總統及立委選舉投票日，下午4點投票剛結束，雖然國民黨總統候選人韓國瑜人在高雄，但位在台北的國民黨中央黨部前，已開始聚集近百位熱情的支持者，隨著主持人高喊「韓國瑜，凍蒜！」而國民黨台北中央黨部的計票中心也已啟動。

稍早，韓國瑜全國競選總部副總幹事周錫瑋也抵達中央黨部，短暫接受民眾歡呼後，步入大樓。另外，國民黨主席吳敦義也已在中央黨部就位，預計晚間開票尾聲之時，將會召開記者會說明。

根據中選會資料顯示，這次總統大選的選舉人數為1,931萬1,105人，今天各地天氣晴朗，有望衝高投票率。而回顧上一屆總統選舉，2016年投票率為66.27％，蔡英文以689萬票勝選，得票率為56.12％；國民黨朱立倫381萬票，得票率為31.04％；親民黨宋楚瑜157萬票，得票率12.83％。2016年蔡英文、朱立倫得票差距約有308萬票左右。

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