台灣民眾黨今下午在CC WORK 兆基商務中心舉辦開票，下午四點結束投票進行開票，民眾黨現場由TPP Family帶來精彩舞蹈表演開場，活動現場邀請民眾黨大眾走志工一同觀看開票情況，因受限場地空間，民眾黨開直播與支持者會動。

開票過程邀請民眾黨不分區第14名馮啟彥開講，馮啟彥說，柯市長常常被誤解講錯話，其實柯市長從過去台大醫院到現在永遠講話那麼直白，直接講出內心話，就像當年柯到明尼蘇達學習葉克膜回到台大，依照傳統報告所見所學，並砲轟台大醫院思想太過老舊，在過去保守年代柯當年是主治醫生，就展現霸氣攻擊體制。

馮啟彥強調，柯的出發點是好的，卻被很多人認為是麻煩人物，就連柯文哲在國外機場席地而坐充電，就是因為直白不做作，不是為了搏版面，這就是他認識的柯文哲。

民眾黨祕書長張哲揚感謝支持者及志工這陣子辛勞，期待今天會有好的結果。

(中時 )