國民黨宋瑋莉競總聚集不少關心開票民眾。（許家寧攝）

開票選情拉鋸，蔡適應支持者心情忐忑不安。（許家寧攝）

基隆立委選舉四搶一，藍綠選情激烈，下午4點總統、立委開票後，民進黨蔡適應、國民黨宋瑋莉競選總部各自聚集不少關心民眾，開票半小時，立委選情部分，藍綠在信義區各開出100多票，雙方旗鼓相當，呈現小幅拉鋸，支持者心情相當緊張，主持人則帶動氣氛，帶領民眾高呼凍蒜。

(中時 )