2020總統大選小插曲不斷，藝人阿諾去年九月公布懷孕喜事，11日挺著近五個月的孕肚到投票所投票，她與票務人員表示孕婦有優先投票的權益，未料遭排隊民眾回嗆「這種人一直出現，是要讓我們排到何時！」讓她動了怒火與現場民眾發生小爭執。

阿諾一大早挺肚去投票，竟被嗆插隊。（摘自阿諾臉書）

她在社群平台上還原投票過程，早上八點準時現身在投票所，因政府有推動讓行動不便者、長者、孕婦優先投票，投票所也貼有宣導海報，然而她提出優先排隊的需求時，「現場票務人員不明白我拿媽媽手冊的意涵，還茫然地看著宣傳海報。」一旁認為被插隊的民眾嗆聲：「這種人一直出現，排隊要到何時。」讓她忍不住也跟對方說：「你可以先讓票務人員講話嗎？就你一直講！」捍衛自身權益的她，一句話就讓對方秒閉嘴。

她表示起衝突後票務人員無所適從，當下不知道該如何協助，「我只好呆楞在門口，等到前面一輪都投完了，很尷尬地插隊在一位拄著拐杖的長輩前。」這次她受到「特殊禮遇」，忍不住在社群平台上小牢騷一番：「先生，現場就只有我一個孕婦，什麼叫做我們這種人一直出現？」

(中時 )