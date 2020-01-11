台南市第六選區立委候選人洪秀柱下午4點半現身競選總部，不少支持者劈頭就對她說「恭喜」，被問到心情如何，她說，自己心情向來很平靜，反正努力過了，結果就由大家決定，當然希望有不錯的成績，但結果能否盡如人意也不曉得，自己平常心看待。

洪秀柱笑說，一走進總部，支持者都對她道恭喜，她反問為什麼要恭喜，「支持者說因為妳一定會凍蒜。」她笑說，這話說得太早了，還是要等到結果揭曉，但她也說支持者對她非常有信心與把握，她也覺得很訝異。

(中時 )