2020總統大選11日傍晚開票，投票結束後韓粉紛紛前往高雄市黨部前，小朋友一身國旗裝，模樣相當可愛。（陳信翰攝）
2020總統大選11日傍晚開票，投票結束後韓粉紛紛前往高雄市黨部前，小朋友一身國旗裝，模樣相當可愛。（陳信翰攝）

2020總統大選11日傍晚開票，投票結束後韓粉紛紛前往高雄市黨部前，關心最新開票結果，大家的心情隨之起伏。

2020總統開票速報
洪秀柱4點半現身競總 平常心面對戰果

(中時 )

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