韓粉前往高雄市黨部關心開票結果 17:022020/01/11 中時 范揚光 、 陳信翰 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 2020總統大選11日登場，投票結束後韓粉紛紛前往高雄市黨部前，關心最新開票結果，大家的心情隨之起伏。（范揚光攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020總統大選11日傍晚開票，投票結束後韓粉紛紛前往高雄市黨部前，小朋友一身國旗裝，模樣相當可愛。（陳信翰攝） 2020總統大選11日傍晚開票，投票結束後韓粉紛紛前往高雄市黨部前，關心最新開票結果，大家的心情隨之起伏。 2020總統開票速報 洪秀柱4點半現身競總 平常心面對戰果 (中時 ) #2020大選 #韓粉 #高雄市黨部 #開票 也許您會感興趣 推薦閱讀 苗栗點領選票分2天 選委會籲投票日遵守規範避免受罰 18:042020/01/08 政治 大選前 嘉義縣最大投開票所開始布置 17:272020/01/10 生活 蔣絜安單槍匹馬投票 自認盡力很平靜 11:392020/01/11 政治 獨／北市投開票所發生漏發原住民立委選票 12:102020/01/11 政治 嘉義翁涉嫌亮票 稱「風乾」選票 13:142020/01/11 社會 漏發選票、未貼政黨介紹公報 北市投開票所傳狀況 13:182020/01/11 政治 好新奇！銅鑼「民宅」變成投開票所 14:502020/01/11 社會 新住民誤將私章蓋選票 當場撕毀 依法將被處罰鍰 15:022020/01/11 生活 韓粉看過來！韓國瑜競總在這裡直播開票 15:122020/01/11 政治 「章魚哥」鶯歌建德里投票結果出爐 蔡58.29％韓34.67％宋5.27％ 16:472020/01/11 政治 政治熱門新聞 韓國瑜落後蔡英文20萬票 差距幾乎都來自這裡 - 政治 直播》不斷更新／總統大選開票韓、蔡拉鋸 超級緊繃！ - 政治 國民黨陷入苦戰 挺韓大將竟只有這3人領先 - 政治 一張表看出歷年大選神準預測！「章魚哥」天玉里開票決戰 - 政治 立委焦點／驚人！「Cosplay女神」賴品妤領先李永萍 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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