中選會總部第一波總統選票開出 領先者竟是…. 16:532020/01/11 中時 吳家豪 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 總統大選開票 (翻攝網路直播) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中選會選情中心照 (吳家豪攝) 中選會選情中心今日下午4點49分接收到地方選務中心傳回的第一波選票，三位總統候選人得票分別是宋楚瑜16票、韓國瑜48票、蔡英文87票。 中選會昨日提醒，各家媒體在報導開票時，請穿插中選會所提供之計票數據，中選會的官網也會同步直播。 (中時 ) #中選會 #宋楚瑜 #蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡英文嘉義市掃街 展現高人氣 12:432020/01/07 政治 小英與李遠哲們那場密會 04:102020/01/08 時論廣場 倒戈了！經營4年「蔡英文後援會」粉專 竟改挺韓 11:012020/01/09 政治 韓辦批蔡是翹班總統： 美伊緊張竟在台中掃街 11:092020/01/09 政治 郝龍斌批民進黨騙選票賺鈔票 呼籲用選票教訓蔡英文 18:022020/01/09 政治 韓辦籲：中華民國派支持韓國瑜 下架蔡英文 10:152020/01/10 政治 趙少康「投宋就是投蔡」宋楚瑜反問：挺郭時說過什麼話 12:262020/01/10 政治 震撼彈！林環牆提2關鍵電郵：蔡2011年偷渡論文未果 11:442020/01/10 生活 韓辦指泛藍分裂綠得利 勿蹈覆轍 04:092020/01/11 焦點新聞 影／蔡英文抵投票所 笑得開心！ 09:102020/01/11 政治 政治熱門新聞 直播》不斷更新／大選開票 韓國瑜突破100萬 領先蔡英文 - 政治 2020大選4點開票！結果即將揭曉 - 政治 看到蔡英文凱道選前之夜空拍 綠粉竟哭了 - 政治 國內外聚焦！2020大選開票最新 鎖定中時電子報 - 政治 直播》迎接選舉結果 韓國瑜進駐競總看開票！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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