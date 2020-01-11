中選會選情中心照 (吳家豪攝)

中選會選情中心今日下午4點49分接收到地方選務中心傳回的第一波選票，三位總統候選人得票分別是宋楚瑜16票、韓國瑜48票、蔡英文87票。

中選會昨日提醒，各家媒體在報導開票時，請穿插中選會所提供之計票數據，中選會的官網也會同步直播。

(中時 )