「二合一選舉」投票已經於下午四點結束，各投開票所立即進行開票作業。為了載運離島返鄉投票的民眾返回工作崗位，空軍司令部今天持續加派C-130運輸機支援輸運任務，載運民眾返回高雄，任務直到夜間。

空軍司令部表示，空軍昨晚已出動3架次C-130型運輸機支援金門、馬公民眾返鄉投票。由於航空公司運能不足，空軍司令部強調，今日將繼續執行運輸任務，搭載外離島民眾返回高雄。國防部從昨天起，就下令空軍屏東第六聯隊全力支援，派遣C-130型運輸機啓動疏運任務。

空軍今天持續加派C-130運輸機疏運民眾投票結束返鄉任務。(空軍第六聯隊提供)

(中時電子報)