空軍加派運輸機載運投票結束返鄉民眾 16:582020/01/11 中時電子報 戴志揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 空軍今天持續加派C-130運輸機疏運民眾投票結束返鄉任務。(空軍第六聯隊提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「二合一選舉」投票已經於下午四點結束，各投開票所立即進行開票作業。為了載運離島返鄉投票的民眾返回工作崗位，空軍司令部今天持續加派C-130運輸機支援輸運任務，載運民眾返回高雄，任務直到夜間。 空軍司令部表示，空軍昨晚已出動3架次C-130型運輸機支援金門、馬公民眾返鄉投票。由於航空公司運能不足，空軍司令部強調，今日將繼續執行運輸任務，搭載外離島民眾返回高雄。國防部從昨天起，就下令空軍屏東第六聯隊全力支援，派遣C-130型運輸機啓動疏運任務。 空軍今天持續加派C-130運輸機疏運民眾投票結束返鄉任務。(空軍第六聯隊提供) (中時電子報) #空軍 #投票 #2020總統大選 #投票日 #空軍 #空軍司令部 #運輸機 #第六聯隊 也許您會感興趣 推薦閱讀 運輸、水陸兩棲機 為救援添裝 04:102020/01/07 話題觀察 殉職黃聖航家屬提願 國防部長允與總長同祀 11:532020/01/07 社會 美軍第82空降師開赴中東 士兵：要打仗了 23:472020/01/07 國際 不滿網友下標央視挺柯 民眾黨提告 09:452020/01/08 社會 美伊將開戰？! 「亞果出任務」搶救人質電影再熱搜 15:542020/01/08 娛樂 「學姊」黃瀞瑩挺同黨謝文卿：有第3選擇 16:412020/01/08 政治 重軍壓陣社群經營 靠空軍強化傳統選區 13:382020/01/09 政治 Apple TV＋首部原創喜劇《神話任務：黑鴉之宴》9集2月7日全上架 10:162020/01/10 科技 投票日任務繁重 永康警友會贈暖心能量補給袋 17:262020/01/10 社會 劍指北京 美擬在太平洋部署特殊任務部隊 17:512020/01/10 國際 政治熱門新聞 韓國瑜落後蔡英文20萬票 差距幾乎都來自這裡 - 政治 國民黨陷入苦戰 挺韓大將竟只有這3人領先 - 政治 直播》不斷更新／總統大選開票韓、蔡拉鋸 超級緊繃！ - 政治 不斷更新》立委當選名單 民進黨劉世芳 擊敗國民黨黃昭順 - 政治 一張表看出歷年大選神準預測！「章魚哥」天玉里開票決戰 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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