消息人士透露，美國總統川普擬再針對7國發布旅遊禁令，當中多數為穆斯林國家，而且包含美國盟友，這份新的旅遊禁令有可能在27日、川普宣布第一波旅遊禁令三周年前後宣布。

美聯社引述6名熟知內情的人士指出，白宮內部近期流傳一份文件，美國總統川普擬再擴大旅遊禁令，由於該計畫尚未做最終確認，因此究竟哪些國家會受到影響仍是未知數，不過2名消息人士透露，總共可能擴及7個國家，當中多數為穆斯林國家。

另一名消息人士說，額外增加的國家可能包含川普2017年祭出第一波旅遊禁令時最終剔除的國家，包含伊拉克、蘇丹及查德。

川普政府於2017年1月27日拋出旅遊禁令震撼彈，在經過內部激烈辯論後，當年9月推出第3個版本的旅遊禁令，排除了查德等3國，第3個版本的旅遊禁令也在2018年中獲得美國最高法院通過，目前，受到旅遊禁令限制的國家包含伊朗、利比亞、索馬利亞、敘利亞、葉門、委內瑞拉以及北韓等7國。

值得注意的是，這波禁令中可能也包含那些無法符合特定安全規範的美國盟友。消息人士說，國土安全部（Department of Homeland Security）在檢視約200個國家的安全協議及身分管理後，提出這些額外限制。

白宮發言人吉德里（Hogan Gidley）拒絕證實消息是否屬實，不過重申旅遊禁令確實讓美國更安全。他說，「目前沒有新的公告，但是如果一個國家想要充分參與美國移民計畫，他們就應該遵守美國所有安全及反恐措施，因為我們不想要讓恐怖主義或是任何其他國家安全威脅進入美國。」

(中時電子報)