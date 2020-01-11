2020是台灣命運的關鍵拐點，蔡英文在歷經去年九合一的慘敗後，在內政、外交均難在短期內補交成績單的情況下，她孤注一擲，將籌碼全押在「亡國感」，這場政權豪賭，最終透過香港問題成功出口轉內銷，成功招喚恐懼感，在青年選民拿下壓倒性的支持，終而贏得下一個引領台灣的機會。

2008年，蔡英文在民進黨因扁案差點被掃進歷史灰燼的情況下，接下了曾是殘破不堪的政黨；不到4年，她首度代表參選總統，雖然以敗選作收，但民進黨能在短短4年內重新抬頭，已是跌破不少人的眼鏡。

選前最後一天，民進黨總統候選人蔡英文（前左） 和副總統候選人賴清德（前右） 一起在台北市進行車隊掃街拜票。（圖／趙雙傑攝）

如今，不過在1年多前，民進黨在九合一大選瞬間輸掉大半江山，就連被視為南方政治堡壘的高雄也被攻破，別說外部挑戰有多嚴峻，光是黨內的逼宮聲浪，就足以讓她提前進入跛腳狀態。

然而，在去年初北京透過《告台灣同胞書》拋出一國兩制台灣方案後，讓正快速殞落的小英有了止血契機，一改謹慎作風，透過拒絕一國兩制，順勢將「九二共識」與「一國兩制」畫上等號，讓長年主張九二共識的國民黨只能挨悶棍。

民進黨總統候選人蔡英文選前之夜，1月10日在凱道舉行「民主勝利之夜」，支持者非常熱情。（圖／王英豪攝）

時也，命也，要成為一國之首或許多少得有天命的成分。隔沒多久，香港爆發反送中事件，更是完全符合蔡英文塑造「辣台派」的政治利益，約莫從今年7月起，所謂「今日香港明日台灣」、「支持韓國瑜就是支持一國兩制」這類洗腦標語，開始在台灣傳媒與社群流竄，搭配港人流血畫面不斷湧現，終而讓蔡英文掩蓋住內政、經濟、外交、兩岸失能的弱點。

只是，在藍、綠各自歸隊的情況下，蔡陣營此次大選主軸「亡國感」主要訴求的對象：30歲以下選民，自然成為左右選舉結果的關鍵。而從結果而論，這群選民的投票率也確實高於過往幾次總統大選，在在顯示「芒果乾」之於年輕人確實有效，也成為延續蔡英文執政的最後一哩路。

(中時電子報)