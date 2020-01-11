蔡英文拉開領先幅度 支持者聚集競總歡呼 17:022020/01/11 工商 彭媁琳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 總統與立委選舉目前正在進行開票作業，開票不到1個小時，總統暨民進黨候選人蔡英文的票數，已經大幅領先國民黨候選人韓國瑜。在台北競選總部前，聚集大批民眾搖旗歡呼。 預計蔡英文將在晚間8點舉行國際記者會、8點30分上台發表演說。 全國各地都有俗稱「章魚里」，票數與最後結果差不多的地區，例如新北鶯歌建德里、台北市天玉里等，蔡英文的票數也領先韓國瑜。 (工商 ) #蔡英文 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 台南韓粉 自製穿雲箭大旗南征北討 17:572020/01/07 政治 台南韓粉 自製穿雲箭旗 04:102020/01/08 地方新聞 代表基層心聲 讀稿機才是真草包 新黨挺韓 為兩岸和平著想 04:102020/01/09 政治要聞 韓辦批蔡是翹班總統： 美伊緊張竟在台中掃街 11:092020/01/09 政治 為韓國瑜凱道造勢拚了 沈玉琳無酬主持站5小時挺韓 16:322020/01/09 娛樂 韓辦籲：中華民國派支持韓國瑜 下架蔡英文 10:152020/01/10 政治 震撼彈！林環牆提2關鍵電郵：蔡2011年偷渡論文未果 11:442020/01/10 生活 韓選前之夜最後一刻韓冰現身了！與父母溫情擁抱 17:542020/01/10 政治 韓辦指泛藍分裂綠得利 勿蹈覆轍 04:092020/01/11 焦點新聞 影／蔡英文抵投票所 笑得開心！ 09:102020/01/11 政治 財經熱門新聞 美半導體嚇跌！台積電ADR又殺了 - 財經 美晶片巨頭慘了 華為拉聯發科助陣效果超驚人！ - 財經 - 工商 必胡！在家看到「牠」 買刮刮樂爽中百萬 - 財經 - 工商 美股太荒唐！華爾街大空頭警告恐跌11％ - 即時 晶圓雙雄狂掃肥單 台積電叛將無力帶陸廠翻身？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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