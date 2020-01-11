總統與立委選舉目前正在進行開票作業，開票不到1個小時，總統暨民進黨候選人蔡英文的票數，已經大幅領先國民黨候選人韓國瑜。在台北競選總部前，聚集大批民眾搖旗歡呼。

預計蔡英文將在晚間8點舉行國際記者會、8點30分上台發表演說。

全國各地都有俗稱「章魚里」，票數與最後結果差不多的地區，例如新北鶯歌建德里、台北市天玉里等，蔡英文的票數也領先韓國瑜。

(工商 )