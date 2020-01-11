2020總統暨立委大選投票11日下午四時結束後，蔡英文競總新聞中心的大螢幕隨即播放多家電視台的開票即時狀況，目前蔡在多個媒體開票結果，都是領先。

2020總統開票速報
蔡英文競總部 湧入支持者進場
藍軍齊聚黨中央外看開票 場面熱絡且緊張

(中時 )

#狀況 #播放 #即時 #開票 #新聞中心