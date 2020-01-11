資深媒體人陳揮文「某離開」，始終看好國民黨總統候選人韓國瑜選情，稍早更在中天新聞直播節目預測韓國瑜將大贏120萬票，引發網友熱烈討論。只是開票一小時多，現任總統蔡英文票數暫時領先韓國瑜，也令外界好奇陳揮文的反應。

陳揮文對韓國瑜選情樂觀，預測韓將大贏120萬票，只是現在韓國瑜票數呈微幅落後小英，也讓外界緊盯陳揮文的反應。對此，陳揮文有點激動地回應對韓國瑜不滿的人，自己去選選看，仍肯定韓國瑜是2020國民黨最強候選人。

陳揮文認為韓國瑜被抹黑、打壓太嚴重了，更大讚韓國瑜這次選舉帶來的是溫暖與快樂，反觀蔡總統的嘴臉，接著他又脫口說：「我沒有在跟你講選票，反正選票已經預測，沒有立可白不能改。」對韓國瑜始終有信心。

之後他更補充，現在開票才沒幾%，後面還有逆轉空間，照著這個比例開下去，如果票數能拉鋸，不要輸得太離譜，韓國瑜在鋪天蓋地抹黑下，已經贏的很漂亮了！

(中時電子報)