立委選戰逐步開票，新北市第三選區民進黨籍立委余天目前票數領先其他候選人，余天競選總部有大批人潮聚集，競總前架設大舞台並開啟電視同步，眾人齊看選區開票，氣氛高漲沸騰。
兩位主持人在台上高喊三重各里余天票數，並指現在總統票數蔡英文領先，而總統、立委票數息息相關，和台下支持者互動，「大家很有信心對不對？」，近百位支持者手搖綠色、粉色加油棒不斷高呼「對！余天凍蒜」。
(中時 )
#余天
立委選戰逐步開票，新北市第三選區民進黨籍立委余天目前票數領先其他候選人，余天競選總部有大批人潮聚集，競總前架設大舞台並開啟電視同步，眾人齊看選區開票，氣氛高漲沸騰。
兩位主持人在台上高喊三重各里余天票數，並指現在總統票數蔡英文領先，而總統、立委票數息息相關，和台下支持者互動，「大家很有信心對不對？」，近百位支持者手搖綠色、粉色加油棒不斷高呼「對！余天凍蒜」。
(中時 )
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