2020總統大選，正在如火如荼開票中，立委選戰也廝殺激烈！據媒體報導，這次選戰中最關注的台北第五選區，國民黨立委候選人林郁方和無黨籍的現任立委林昶佐兩人呈現五五波廝殺態勢，不到最後一刻，不知鹿死誰手！

據《中天新聞》報導，目前第五選區選情，林昶佐以1597票領先林郁方的1301票，但兩人一度只差2票，目前競爭超激烈，不到最後一刻，不知鹿死誰手！

(中時電子報)