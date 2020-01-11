金門立委陳玉珍，自行宣布當選。(圖/資料照)
金門立委陳玉珍，自行宣布當選。(圖/資料照)

第10屆立法委員選舉，金門縣選舉區國民黨立委候選人陳玉珍今天晚間自行宣布當選。實際當選名單以中央選舉委員會公告為準。

(中時電子報)

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