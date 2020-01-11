金門立委選舉 國民黨陳玉珍自行宣布當選！ 17:182020/01/11 中時電子報 李俊毅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 陳玉珍在湖下老家拜票。（李金生攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 金門立委陳玉珍，自行宣布當選。(圖/資料照) 第10屆立法委員選舉，金門縣選舉區國民黨立委候選人陳玉珍今天晚間自行宣布當選。實際當選名單以中央選舉委員會公告為準。 (中時電子報) #立委選舉 #金門 #陳玉珍 #當選 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 藍控拿公帑吸收學生當打手！點名謝長廷 培訓假韓粉 04:102020/01/07 政治要聞 新聞透視》李艷秋爆真實蔡英文 攬功推過！被權力魔戒套牢的總統候選人 04:102020/01/07 政治要聞 民進黨基層翻盤？唐湘龍：韓將勝選 08:502020/01/07 政治 宜蘭立委選舉 6選將政見發表 15:212020/01/07 政治 胡幼偉：2020大選關鍵致勝僅一字訣 18:292020/01/07 政治 楊鎮浯與陳玉珍合體 笑談「不合」傳聞 16:212020/01/08 政治 2020大選倒數1天 李艷秋：做不好就換人 10:542020/01/10 娛樂 總統、立委選舉今投票 04:092020/01/11 財經要聞 宜蘭立委選舉林姿妙當後盾 呂國華拜票走透透 04:102020/01/11 地方新聞 2020大選4點開票！結果即將揭曉 15:562020/01/11 政治 政治熱門新聞 韓國瑜落後蔡英文20萬票 差距幾乎都來自這裡 - 政治 國民黨陷入苦戰 挺韓大將竟只有這3人領先 - 政治 直播》不斷更新／總統大選開票韓、蔡拉鋸 超級緊繃！ - 政治 不斷更新》立委當選名單 民進黨劉世芳 擊敗國民黨黃昭順 - 政治 一張表看出歷年大選神準預測！「章魚哥」天玉里開票決戰 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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