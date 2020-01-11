投票下午4點結束，國民黨雲林縣第一選區立委候選人張嘉郡競選總部逐漸湧入支持者，大家都盯著開票螢幕，關心開票進度，目前張嘉郡微幅落後對手蘇治芬，目前票數為張3萬6945，蘇4萬2089。

(中時 )

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