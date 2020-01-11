對於大選後兩岸風險控管，淡江大學國際事務學院院長王高成表示，首先是蔡英文的當選感言，對未來兩岸政策的發言內容會進一步影響兩岸關係，大陸對蔡英文還是「聽其言觀其行」，當選說法是第一訊息及指標，會影響到大陸對台政策，但畢竟只是第一訊息陸方不會立即反應，除非蔡英文講出非常強硬的話才會馬上刺激惡化兩岸關係，如果僅維持她第一任內的說法，大陸會再進一步評估。

文化大學政治系講座教授陳一新則認為，蔡英文贏了也不應挑釁大陸，但民進黨大部分人不會同意，綠營容易選上得意，就像前蔡英文競辦發言人林靜儀一樣得意忘形。陳一新說，第二步看能不能改善兩岸關係，但是很難，畢竟立了「反滲透法」把大陸當作敵人，大陸不可能接受。

陳一新指出，蔡連任大陸不會再開放自由行，邦交國會繼續斷，中共或出重手把梵蒂岡搶走，國際組織台灣當然也不能參加，各省市會繼續推出惠台政策。

王高成表示，接著還是要看蔡總統的就職演說，及第二任開始的做為而定，蔡政府未來兩岸政策的走向，畢竟就職演說是正式文告最重要，而後看大陸是維持既有對台政策，還是兩岸關係更惡化或緩和。

在未完成答卷上，王高成強調，大陸希望蔡英文對九二共識與兩岸同屬一中立場有清楚的回應，但蔡總統四年都沒有做回應，再加上競選以來的言行，蔡英文也說了九二共識就是一國兩制，她不會接受。於此顯然兩岸歧見很深，若維持既有立場，大陸不會認為她回答了答卷，兩岸陳見依然僵持，短期內不會轉好，不排除更進一步惡化。

(中時 )