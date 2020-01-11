北市立委第三選區（中山、北松山）雙帥對決，今天下午4時開票後，有不少支持者聚集在蔣萬安競選總部觀看開票，起初蔣稍微落後對手民進黨候選人吳怡農，讓現場氣氛一度低迷，但支持者仍對蔣充滿信心，開票接近1小時，蔣領先吳約2000票。

(中時 )