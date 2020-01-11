宜蘭縣立委選戰最新戰況！今天（11日）下午4時開票，民進黨陳歐珀溪北競選總部開始計票，傍晚5時14分，依陳總部計票結果，陳歐珀暫時以1萬24票，暫時領先國民黨呂國華的6683票，無黨籍黃定和的2781票。

2020總統開票速報
立委焦點／林郁方林昶佐 廝殺超激烈！
余天票數領先 競總架舞台氣氛火熱

(中時 )

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