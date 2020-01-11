宜蘭立委選戰 陳歐珀暫領先 17:302020/01/11 中時 李忠一 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 今天下午4時開票後，民進黨陳歐珀溪北競選總部有不少支持者湧入關心選情。（李忠一攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣立委選戰最新戰況！今天（11日）下午4時開票，民進黨陳歐珀溪北競選總部開始計票，傍晚5時14分，依陳總部計票結果，陳歐珀暫時以1萬24票，暫時領先國民黨呂國華的6683票，無黨籍黃定和的2781票。 2020總統開票速報 立委焦點／林郁方林昶佐 廝殺超激烈！ 余天票數領先 競總架舞台氣氛火熱 (中時 ) #陳歐珀 #宜蘭 #2020大選 #總統 #立委 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 #國民黨 #民進黨 #親民黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 呼籲基隆選民 下架民進黨 宋瑋莉怒批民進黨無反省能力 04:102020/01/09 地方新聞 為韓國瑜凱道造勢拚了 沈玉琳無酬主持站5小時挺韓 16:322020/01/09 娛樂 民進黨為什麼開始告急？ 唐湘龍爆「真相」 21:452020/01/09 政治 為何知識藍歸隊了 學者：關鍵在韓說出這5字 00:492020/01/10 政治 社論／摘下民進黨權力魔戒系列 1不能讓民進黨國會過半！ 04:102020/01/10 時論廣場 震撼彈！林環牆提2關鍵電郵：蔡2011年偷渡論文未果 11:442020/01/10 生活 韓選前之夜最後一刻韓冰現身了！與父母溫情擁抱 17:542020/01/10 政治 怎麼了？綠名嘴選前突PO文「此生第一次踏進KMT黨部」 21:522020/01/10 娛樂 影／蔡英文抵投票所 笑得開心！ 09:102020/01/11 政治 小英暫時領先 陳揮文「預測韓大贏120萬」表情變這樣！ 17:052020/01/11 娛樂 政治熱門新聞 韓國瑜落後蔡英文20萬票 差距幾乎都來自這裡 - 政治 直播》不斷更新／總統大選開票韓、蔡拉鋸 超級緊繃！ - 政治 國民黨陷入苦戰 挺韓大將竟只有這3人領先 - 政治 不斷更新》立委當選名單 民進黨劉世芳 擊敗國民黨黃昭順 - 政治 一張表看出歷年大選神準預測！「章魚哥」天玉里開票決戰 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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