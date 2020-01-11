台灣2020總統大選11日正開票中，結果將牽動未來兩岸關係與台灣金融市場，銀行界人士分析，最近台股借來的1萬2000點行情終究要還，從去年累積的大選資金行情將退去、外資資金撤走，這無論藍綠誰當選都一樣，只是如果綠營勝選的話，或因衝擊兩岸而跌的更多，預計股市先有一波走跌，匯市走跌則會在外資避險、央行力阻等因素下稍晚，大約落在3到4月。

此外，由於去年底三讀《反滲透法》激化之下，該銀行人士也擔心，民進黨的態度相當明顯，未來兩岸相關金融產品如ETF等恐停滯，例如放緩審核新產品發行等，造成金融鎖國；投顧公司高管則認為，即便《反滲透法》選後沒有徹底執行，但已帶給市場心理隔閡，預估兩岸金融產品交流半年內恐怕會很淡。

民營銀行分析師說，其實很多投信投顧都依賴ETF等產品獲利來支撐，如果這塊的發展被迫減緩發展，甚至可能進一步連鎖衝擊銀行獲利，讓證券、投信顧行業出現整併裁員隱憂。

(旺報 )