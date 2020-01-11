第10屆立法委員選舉，金門縣選舉區國民黨立委候選人陳玉珍今天晚間自行宣布當選。正確當選名單以中央選舉委員會公告為準。
連江縣長期以來為泛藍鐵票區，今年共有5人角逐、競爭相當激烈，國民黨立委陳雪生尋求3連霸，陳雪生於今（11日）下午5時許自行宣布當選，成為全國第一位自行宣布當選的立委。
台中第一選區民進黨蔡其昌自行宣布當選。
民進黨何志偉自行宣布當選。
澎湖楊曜自行宣布當選。
民進黨王定宇自行宣布當選。
民進黨陳亭妃自行宣布當選。
陳超明自行宣布當選。
民進黨趙天麟自行宣布當選。
民進黨邱議瑩自行宣布當選。
國民黨徐志榮自行宣布當選。
民進黨邱志偉自行宣布當選。
民進黨蘇治芬自行宣布當選，扳倒國民黨張嘉郡。
民進黨劉世芳自行宣布當選，打敗黃昭順。
民進黨郭國文自行宣布當選。
民進黨陳素月贏國民黨蕭景田。
民進黨何欣純自行宣布當選。
國民黨江啟臣順利連任。
嘉縣第一選區國民黨候選人王啟澧（中）自行宣布敗選，並恭喜對手蔡易餘。
中市立委黃國書宣布連任。
林奕華自行宣布當選。
高雄陳麗娜敗選。
余天票數大幅領先，無黨籍李翁月娥臉書宣布敗選
永和林德福宣布當選。
嘉義市王美惠自行宣布當選。
(中時電子報)
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