第10屆立法委員選舉，金門縣選舉區國民黨立委候選人陳玉珍今天晚間自行宣布當選。正確當選名單以中央選舉委員會公告為準。

連江縣長期以來為泛藍鐵票區，今年共有5人角逐、競爭相當激烈，國民黨立委陳雪生尋求3連霸，陳雪生於今（11日）下午5時許自行宣布當選，成為全國第一位自行宣布當選的立委。

台中第一選區民進黨蔡其昌自行宣布當選。

民進黨何志偉自行宣布當選。

澎湖楊曜自行宣布當選。

民進黨王定宇自行宣布當選。

民進黨陳亭妃自行宣布當選。

陳超明自行宣布當選。

民進黨趙天麟自行宣布當選。

民進黨邱議瑩自行宣布當選。

國民黨徐志榮自行宣布當選。

民進黨邱志偉自行宣布當選。

民進黨蘇治芬自行宣布當選，扳倒國民黨張嘉郡。

民進黨劉世芳自行宣布當選，打敗黃昭順。

民進黨郭國文自行宣布當選。

民進黨陳素月贏國民黨蕭景田。

民進黨何欣純自行宣布當選。

國民黨江啟臣順利連任。

嘉縣第一選區國民黨候選人王啟澧（中）自行宣布敗選，並恭喜對手蔡易餘。

中市立委黃國書宣布連任。

林奕華自行宣布當選。

高雄陳麗娜敗選。

余天票數大幅領先，無黨籍李翁月娥臉書宣布敗選

永和林德福宣布當選。

嘉義市王美惠自行宣布當選。

(中時電子報)