開票1.5小時，基隆民進黨立委蔡適應選票突破2萬，暫領先對手宋瑋莉的1萬6000票。（許家寧攝）
開票1.5小時，基隆民進黨立委蔡適應選票突破2萬，暫領先對手宋瑋莉的1萬6000票。（許家寧攝）

基隆立委選舉藍綠對決，下午4點開票後，宋瑋莉競選總部聚集不少關心民眾，開票後就呈現落後，僅大本營中山區成微幅小贏，開票1個半小時，蔡適應選票率先破2萬，基隆7行政區「完勝」領先宋瑋莉5000多票，讓蔡競總支持者忍不住振臂歡呼。

(中時 )

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