雲林第一選區立委選票已經開出超過一半，國民黨的候選人張嘉郡苦苦追趕，目前約落後對手蘇治芬7000多票，張6萬8308，蘇7萬6289。

雲林第一選區公民數約為28萬337人，目前已開了14萬4000多票。

(中時 )