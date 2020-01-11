李彥秀跟高嘉瑜展開拉鋸戰，孫大千則落後對手4000多票 (圖／中天新聞)

2020總統大選持續開票中，國民黨陷入苦戰，不僅韓國瑜落後達到60萬票，就連立委選舉也拉警報，除了稍早自行宣布當選的金門縣立委陳玉珍外，韓家軍大將中，僅有江啟臣、許淑華與傅崐萁領先，其他包括孫大千、林國慶、柯志恩、「最強菜農」林佳新、陳麗娜與陳美雅目前都呈現落後狀態。

根據中天新聞開票結果，江啟臣目前以32000多票遙遙領先對手翁美春1萬票以上，許淑華則是以16083票領先對手4000票左右，傅崐萁則是領先蕭美琴3000多票。

但其他韓家軍選情相當不樂觀，柯志恩落後羅致政4000多票，林佳新落後多達17000票，陳麗娜、陳美雅、孫大千也都落後數千票以上。其他部分，李永萍目前也落後賴品妤2000票，李彥秀則是與高嘉瑜呈現拉鋸戰，互有領先；費鴻泰、賴士葆與洪孟楷也都暫時領先對手；其中萬華區立委目前則由林郁方領先對手林昶佐。

(中時電子報)