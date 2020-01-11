週六早上，印度完成了自製輕型戰機光輝式(LCA, Tejas)的首次航艦降落，它可能成為印度海軍航空母艦的第2種艦載戰機(第一種是俄製MiG-29K)。

俄國衛星網報導，印度海軍證實，一架雙人座的光輝戰機在 印度標準時間 上午10:02，成功降落在超日王號航空母艦(INS Vikramaditya)的飛行甲板上。印度海軍表示：「憑藉這一壯舉，已經證明了印度海軍已經掌握了艦載戰機的設計技術，也將為未來開發自製雙引擎艦載戰機鋪平道路。」

印度在1980年代啟動自製輕型戰機(Light Combat Aircraft,LCA)的研發計畫，該計畫分成空軍型與海軍型，經過30年的研發，終於在2015年完成量產型的發展，並定名為光輝式戰機(Tejas)，因此這型戰機有時被稱LCA ，有時被稱為光輝式。

印度空軍碓定訂購了83架光輝式，用以汰換服役過久的MiG-21野牛式，光輝式將是一型綜合戰機，具有空防作戰能力，以及加裝重型炸彈成為對地攻擊戰機。

海軍型的光輝戰機發展比空軍型要來的波折，2016年12月，印度海軍參謀長森爾·蘭巴()認為光輝戰機研發進度過慢，性能不符需求，打算採用採購57架外國的戰機，以搭配目前正在使用的MiG-29K。

印度海軍剛剛提出新的計畫，他們認為現役的MiG-29K不符未來需求，正計劃在2030~~031年以新的雙引擎戰機來取代，目前打算以光輝戰機為基礎，設計一款雙引擎版本的先進光輝戰機，預計將在2026年首飛。

(中時電子報)