新北市第一選區立委呂孫綾，有「淡水蔡依林」之稱，這次對上來勢洶洶的國民黨立委候選人洪孟楷，雙方目前以37743票與37043拉鋸，洪暫時領先。

根據《中時電子報》開票結果，洪孟楷以37743票，暫時領先呂孫綾的37043票。雙方戰情膠著，陷入拉鋸戰。

(中時電子報)