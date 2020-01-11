新北市第一選區立委呂孫綾，有「淡水蔡依林」之稱，這次對上來勢洶洶的國民黨立委候選人洪孟楷，雙方目前以37743票與37043拉鋸，洪暫時領先。

根據《中時電子報》開票結果，洪孟楷以37743票，暫時領先呂孫綾的37043票。雙方戰情膠著，陷入拉鋸戰。

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(中時電子報)

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