高市第五選區 李昆澤暫領先6千票 17:552020/01/11 中時 洪浩軒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 雖然李昆澤目前領先，但在競總的民眾還是屏氣凝神，等待最終結果出爐。(洪浩軒攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市立委第五選區候選人戰況激烈，目前李昆澤競選總部湧入大批人潮，大家相當關注開票結果，目前根據李昆澤競選團隊提供的報票紀錄，綠營李昆澤暫時以23204票領先藍營黃柏霖的16663票及李佳玲的3315票，雖然李昆澤目前領先，但在競總的民眾還是屏氣凝神，等待最終結果出爐。 (中時 ) #李昆澤 #領先 #競選 #結果 #第五選區 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中第五選區 沈智慧關心用水 莊競程網紅加持 04:102020/01/07 地方新聞 高市第五選區藍綠打交通牌 搶選票徵求民眾認同 17:172020/01/07 政治 高雄第五選區戰況激烈 藍綠雙方力拚客家票 21:302020/01/08 政治 中市第五選區 沈智慧網紅正妹跨刀 莊競程勤跑市場 04:102020/01/09 地方新聞 侯友宜力挺黃柏霖 李昆澤中央地方大團結 13:152020/01/10 政治 高雄第五選區 侯友宜力挺黃柏霖 李昆澤車隊掃街 04:102020/01/11 地方新聞 桃園第五選區 呂玉玲打團體戰 蔣絜安金曲歌手加持 04:102020/01/11 地方新聞 新竹縣立委候選人鄭朝方投票 12:252020/01/11 政治 直擊總統大選開票 Google搜尋關鍵字也可以 14:122020/01/11 科技 「章魚哥」鶯歌建德里投票結果出爐 蔡58.29％韓34.67％宋5.27％ 16:472020/01/11 政治 政治熱門新聞 韓國瑜落後蔡英文20萬票 差距幾乎都來自這裡 - 政治 直播》不斷更新／總統大選開票韓、蔡拉鋸 超級緊繃！ - 政治 國民黨陷入苦戰 挺韓大將竟只有這3人領先 - 政治 一張表看出歷年大選神準預測！「章魚哥」天玉里開票決戰 - 政治 立委焦點／驚人！「Cosplay女神」賴品妤領先李永萍 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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