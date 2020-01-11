高雄市立委第五選區候選人戰況激烈，目前李昆澤競選總部湧入大批人潮，大家相當關注開票結果，目前根據李昆澤競選團隊提供的報票紀錄，綠營李昆澤暫時以23204票領先藍營黃柏霖的16663票及李佳玲的3315票，雖然李昆澤目前領先，但在競總的民眾還是屏氣凝神，等待最終結果出爐。

(中時 )