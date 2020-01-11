林國春競總計票進行中，一刻也不敢鬆懈。（葉德正攝）

新北市第六選區（板橋西區）選前一直被認為是激戰區，目前綠營現任立委張宏陸競選總部統計最新票數張宏陸拿到4萬零255票，林國春則有2萬9991票，雙方支持者都相當緊張，認為還有許多大票匭尚未統計完成，不到最後一刻都不能鬆懈。

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