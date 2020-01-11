立委選舉投票11日登場，於下午4時結束，台中市第一選區民進黨籍蔡其昌，由於票數大幅領先國民黨籍對手林佳新，競選總部發言人蔡克斯搶先於晚間5時45分，宣布蔡其昌連任成功，成為全台第一個立委當選者，蔡其昌將於6點發表當選感言。

雖然目前第一選區仍處於開票中，由於蔡其昌得票數大幅領先林佳新1萬多票，蔡其昌競選總部於晚間5時45分自行宣布連任成功，現場鞭炮聲不絕於耳。不過，正確結果仍以中央選委會公告為準。

(中時 )