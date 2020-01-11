民進黨立委候選人高嘉瑜到競總與支持者相見歡。（張穎齊攝）

民進黨立委候選人高嘉瑜到競總，心情看起來有點忐忑。（張穎齊攝）

民進黨立委候選人高嘉瑜到競總與支持者相見歡。（張穎齊攝）

民進黨立委候選人高嘉瑜競選總部現況。（張穎齊攝）

雙姝決戰緊繃，北市第四選區（南港、內湖）民進黨立委候選人高嘉瑜以2萬7974票暫時微幅領先國民黨立委李彥秀2萬7028票，不過雙方都咬得很緊，勝負仍是未定之天。而高稍候晚間6時將到競總現場，而李晚間6時30分也將到競總現場。

(中時 )