雙姝咬得緊！ 高嘉瑜暫時微幅領先李彥秀 17:542020/01/11 中時 張穎齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨立委候選人高嘉瑜到競總與支持者相見歡。（張穎齊攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨立委候選人高嘉瑜到競總與支持者相見歡。（張穎齊攝） 民進黨立委候選人高嘉瑜到競總，心情看起來有點忐忑。（張穎齊攝） 民進黨立委候選人高嘉瑜到競總與支持者相見歡。（張穎齊攝） 民進黨立委候選人高嘉瑜競選總部現況。（張穎齊攝） 雙姝決戰緊繃，北市第四選區（南港、內湖）民進黨立委候選人高嘉瑜以2萬7974票暫時微幅領先國民黨立委李彥秀2萬7028票，不過雙方都咬得很緊，勝負仍是未定之天。而高稍候晚間6時將到競總現場，而李晚間6時30分也將到競總現場。 不斷更新》立委當選名單 王定宇陳亭妃自行宣布當選 立委焦點／雙帥對決 蔣萬安暫時領先 立委焦點／林郁方林昶佐 廝殺超激烈！ (中時 ) #現場 #立委 #李彥秀 #雙姝 #領先 也許您會感興趣 推薦閱讀 領先群雄 奇力新12月營收年增3成 04:102020/01/07 證券．權證 【友宜謀略1】熱助立委冷挺韓國瑜 侯探長佈局揭密 06:402020/01/08 政治 獨家》國民黨評估總統領先、立委可望過半 23:372020/01/08 政治 藍營徐志榮徒步掃街大力催票！ 16:382020/01/09 政治 特勤雙姝保佳芬 國安局柔道「十段」高手一左一右超華麗 19:142020/01/09 社會 高市第三選區 雙姝交鋒黃昭順控貪汙 劉世芳酸作秀 04:102020/01/10 地方新聞 最後衝刺！曹爾忠北竿徒步固選票 17:312020/01/10 政治 快去投票 Google Doodle專為台灣推出選舉主題 10:162020/01/11 科技 李彥秀籲改善投票流程 高嘉瑜稱民主得來不易 13:282020/01/11 政治 基隆蔡適應率先破2萬票暫領先 宋瑋莉粉不放棄 17:422020/01/11 政治 政治熱門新聞 韓國瑜落後蔡英文20萬票 差距幾乎都來自這裡 - 政治 直播》不斷更新／總統大選開票韓、蔡拉鋸 超級緊繃！ - 政治 國民黨陷入苦戰 挺韓大將竟只有這3人領先 - 政治 一張表看出歷年大選神準預測！「章魚哥」天玉里開票決戰 - 政治 立委焦點／驚人！「Cosplay女神」賴品妤領先李永萍 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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