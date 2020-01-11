2020總統大選，正在如火如荼開票中，立委選戰也廝殺激烈！據媒體報導，這次選戰中最關注的台北第五選區，國民黨立委候選人林郁方目前以6480票，領先林昶佐的5587票，領先1000多票！

據《中天新聞》報導，目前第五選區選情，林郁方以6480票領先林昶佐的5587票，兩人差距已拉大到1000多票，目前競爭超激烈，不到最後一刻，不知鹿死誰手！

(中時電子報)