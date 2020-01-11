2020總統大選今天論輸贏！民進黨蔡英文台中競選總部下午4時未到，即聚集大批關心投開票的人潮，4時起各地陸續開票，關心選情的市民情緒隨電視畫面的開票數字同起伏，民眾看到蔡英文領先的畫面，激動的大喊「小英、當選」，開票數字牽動每位關心選舉選民的情緒！

總統投票今下午4點結束，民進黨蔡英文台中競總湧入數百名支持者，綠營動員支持者在各投票所回報票數；下午5點37分，綠營統計票數，蔡英文拿下13萬5千多票，韓國瑜得到9萬票，在場支持者歡聲雷動，大喊「小英、當選；小英、當選！」

民進黨蔡英文台中競選總部發言人陳世凱指出，民進黨會在2020大選會受到選民支持，主要包括3大因素，即國民黨對國家定位不是台灣人民所能接受；候選人本身的條件讓大都數人無法放心；台中與高雄國民黨1年前拿到執政權後，但執政成績不佳等因素。

陳世凱指出，民進黨選票會大幅成長，與年輕人返鄉投票有很大的關係，過去年輕人較不關心地方的立委選舉，但這次反應出年輕人亦關心地方立委的選舉，和總統大選是同樣的關心，加上中間選民的增加，大幅影響今年選舉的結果。

民進黨操盤手指出，目前二選區基進黨陳柏惟與國民黨立委顏寬恒票數拉鋸，如果能順利過關，台中立委目前綠營加上洪慈庸有5席，以目前的開票情形，綠營可能上看7席的實力。

(中時 )