守住深綠票倉 何志偉宣布當選 17:582020/01/11 中時 張薷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 何志偉票數領先，今天晚間為北市第一個自行宣布當選。（本報資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市第二選區（大同、士林）立委選舉7搶1，民進黨立委何志偉與捲土重來但轉換選區參選的國民黨前立委孫大千的捉對廝殺，被喻為蔡韓大將之戰，最後仍靠雄厚的基層實力，穩住綠營這一席，擁有現任優勢的何志偉票數領先，今天晚間為北市第一個自行宣布當選。正確當選名單以中央選舉委員會公告為準。 (中時 ) #何志偉 #當選 #立委 #選區 #選舉 #領先 也許您會感興趣 推薦閱讀 嚴查境外資金介入選舉 中打掃蕩地下匯兌 11:242020/01/07 社會 台南市總統大選選舉人數：155萬 6845人 16:592020/01/07 政治 【友宜謀略1】熱助立委冷挺韓國瑜 侯探長佈局揭密 06:402020/01/08 政治 藍營徐志榮徒步掃街大力催票！ 16:382020/01/09 政治 檢警再破選舉賭盤機房 士檢複訊組頭諭令交保 16:552020/01/09 社會 1月11日投票「 不可撕毀選票、不可攝影」 違者開罰 12:322020/01/10 政治 選前終局之戰 台南第三選區藍綠遊行催票 12:282020/01/10 政治 身分證今可補發 12點後不可再拉票 14:462020/01/10 政治 因應選舉查察 北檢動員31位檢察官進駐轄區 16:022020/01/10 社會 不斷更新》立委當選名單 民進黨劉世芳 擊敗國民黨黃昭順 17:392020/01/11 政治 政治熱門新聞 韓國瑜落後蔡英文20萬票 差距幾乎都來自這裡 - 政治 直播》不斷更新／總統大選開票韓、蔡拉鋸 超級緊繃！ - 政治 國民黨陷入苦戰 挺韓大將竟只有這3人領先 - 政治 不斷更新》立委當選名單 民進黨劉世芳 擊敗國民黨黃昭順 - 政治 一張表看出歷年大選神準預測！「章魚哥」天玉里開票決戰 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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