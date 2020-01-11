台北市第二選區（大同、士林）立委選舉7搶1，民進黨立委何志偉與捲土重來但轉換選區參選的國民黨前立委孫大千的捉對廝殺，被喻為蔡韓大將之戰，最後仍靠雄厚的基層實力，穩住綠營這一席，擁有現任優勢的何志偉票數領先，今天晚間為北市第一個自行宣布當選。正確當選名單以中央選舉委員會公告為準。

(中時 )