陳超明自行宣布當選 完成立委3連霸 18:002020/01/11 中時 巫靜婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨立委候選人陳超明票數大幅領先，11日傍晚5點53分，自行宣布當選。（巫靜婷攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020大選開票，苗栗縣第一選區，國民黨立委候選人陳超明總部自行計票，11日傍晚5點52分，票數大幅領先對手，自行宣布當選。 (中時 ) #立委 #當選 #陳超明 #立委候選人 #候選人 也許您會感興趣 推薦閱讀 馬批蔡護主權護個鬼 賴籲團結 04:102020/01/07 地方新聞 立委候選人唇槍舌戰 火藥味濃 04:102020/01/07 地方新聞 選舉公報政見看不到 藍立委候選人蔡育輝質疑「被消失」 14:392020/01/07 政治 守住立委席次 陳超明、徐志榮連3天大掃街拚高票 18:582020/01/07 政治 屏南立委候選人張怡 批藍綠拿近百億當惡鬥花費 18:592020/01/07 政治 南投縣立委候選人 許淑華、謝福全齊砲轟中央 20:262020/01/07 政治 高雄立委候選人黃韻涵遭恐嚇 呼籲保持理性 13:522020/01/08 社會 蔡英文赴竹南、頭份陪黨籍立委候選人掃街 17:302020/01/08 政治 立委候選人衝上台 連勝文：呂玉玲充滿活力 21:402020/01/08 政治 陳超明選前2天全力掃街拉票並反擊對手抹黑 16:072020/01/09 政治 政治熱門新聞 韓國瑜落後蔡英文20萬票 差距幾乎都來自這裡 - 政治 直播》不斷更新／總統大選開票韓、蔡拉鋸 超級緊繃！ - 政治 國民黨陷入苦戰 挺韓大將竟只有這3人領先 - 政治 一張表看出歷年大選神準預測！「章魚哥」天玉里開票決戰 - 政治 立委焦點／驚人！「Cosplay女神」賴品妤領先李永萍 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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