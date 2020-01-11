民進黨版《反滲透法》遭外界質疑定義模糊，引起人心惶惶，但綠營仍執意通過此法。去年12月31日《反滲透法》三讀通過，總統府預計1月15日公布。

綠營強行通過《反滲透法》，國民黨痛批是違憲惡法、綠色恐怖，提出將聲請大法官釋憲。立法院議事處議案科指出，目前此案在處理文字階段，未送到總統府。

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(中時電子報)

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