《反滲透法》總統府預計1月15日公布 18:062020/01/11 中時電子報 李慈音 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 《反滲透法》三讀通過，藍營批惡法、綠色恐怖。（圖／本報系資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨版《反滲透法》遭外界質疑定義模糊，引起人心惶惶，但綠營仍執意通過此法。去年12月31日《反滲透法》三讀通過，總統府預計1月15日公布。 綠營強行通過《反滲透法》，國民黨痛批是違憲惡法、綠色恐怖，提出將聲請大法官釋憲。立法院議事處議案科指出，目前此案在處理文字階段，未送到總統府。 2020總統開票速報 (中時電子報) #反滲透法 #三讀 #立法院 #總統府 #總統 #公布 #大法官 #釋憲 #綠色恐怖 也許您會感興趣 推薦閱讀 反滲透法雙面刃 郁：砍到蔡英文自己 04:092020/01/07 焦點新聞 【反滲透搞誰2】備好「紅帽」等「入甕」 藍委只敢靜坐幹譙 09:452020/01/07 政治 【反滲透搞誰3】言論自由分黨派 林靜儀挨批戒嚴復辟 10:072020/01/07 政治 藍邀宗教、勞、農漁民憂《反滲透法》 要求蔡英文認錯 12:322020/01/07 政治 指鄭正鈐密切與統派互動 鄭宏輝籲「踹共」 17:052020/01/07 政治 郝龍斌轟綠色恐怖 籲用選票保護中華民國 17:162020/01/07 政治 老大哥來了 綠色恐怖嚇壞百姓 04:102020/01/08 政治要聞 聚焦反滲透法 竹市藍綠互批 04:102020/01/08 地方新聞 反滲透法違憲？內政部：不解其論述 15:352020/01/08 政治 我見我思 反滲透法獨步全球 04:102020/01/09 時論廣場 政治熱門新聞 韓國瑜落後蔡英文20萬票 差距幾乎都來自這裡 - 政治 直播》不斷更新／總統大選開票韓、蔡拉鋸 超級緊繃！ - 政治 國民黨陷入苦戰 挺韓大將竟只有這3人領先 - 政治 不斷更新》立委當選名單 民進黨劉世芳 擊敗國民黨黃昭順 - 政治 一張表看出歷年大選神準預測！「章魚哥」天玉里開票決戰 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。