2020總統大選投票結束，國民黨總統候選人韓國瑜支持者，前往高雄市黨部前，關心最新開票結果，因韓國瑜票數目前暫時落後蔡英文，一位女韓粉不禁握緊雙手激動落淚。

國民黨陷入苦戰 挺韓大將竟只有這3人領先
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立委焦點／雙帥對決 蔣萬安暫時領先

(中時 )

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