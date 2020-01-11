議員郭昭巖一早就到林郁方競選總部觀看開票結果，心情相當緊張。（游念育攝）
議員郭昭巖一早就到林郁方競選總部觀看開票結果，心情相當緊張。（游念育攝）

台北市第五選區（中正萬華）立委呈現「雙林之戰」，開票結果還沒出爐，國民黨林郁方競選總部一早就擠滿人潮，兩人票數相當接近，呈現五五波廝殺，目前僅相差7百多票，讓現場氣氛相當緊張。

目前第五選區立委林昶佐得票為2萬2262票、林郁方為2萬3036票，林郁方目前領先774票，現場民眾先當緊張，選戰相當膠著，議員郭昭巖、應曉薇、吳志剛接來到現場，關注開票結果。

(中時 )

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