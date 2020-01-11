新北市第十二選區，民進黨派出「Cosplay女神」賴品妤，以新人之姿對上曾任立委、台北市副市長與文化局長的國民黨籍李永萍，目前雙方陷入2000票拉鋸戰，賴暫時領先。

根據《中時電子報》開票結果，賴品妤以24830票，暫時領先李永萍的22815票，雙方戰情膠著。

(中時電子報)